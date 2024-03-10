Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı! Yalnızca 5 dakika sonra, takım arkadaşları...

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La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazanırken Arda Güler gol sevinci yaşadı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getiren golü attı.

Ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, kaleyi çalımladı ve topu ağlara gönderdi. Böylece Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

TAKIM ARKADAŞLARI KUCAKLADI

Golden sonra skor 4-0'a gelmesine karşın Arda Güler'in takım arkadaşları da büyük coşku yaşadı. Madrid ekibinin yıldızları, milli oyuncuyu tebrik etti.

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Real Madrid'in diğer golleri ise 21. dakikada Vinicius, 79. dakikada Guaita(k.k.), 88. dakikada Caceres(k.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 69'a yükseldi ve liderliği sürdü. Celta Vigo ise 24 puanda kaldı.

ANCELOTTI'DEN TEBRİK

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'i tebrik etti.

LUCAS VAZQUEZ: MUHTEŞEM OLDU

Maç sonu konuşan Arda Güler'in takım arkadaşı Lucas Vazquez, "Arda Güler'in golü muhteşem oldu. İlk golünü atması onun için önemli. Hepimiz onun adına çok mutluyuz. Umarım bu, birçok şeyin ilki olur"