×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı! Yalnızca 5 dakika sonra, takım arkadaşları...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#La Liga
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı Yalnızca 5 dakika sonra, takım arkadaşları...
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 22:45

Arda Güler, Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta oyuna girdikten 5 dakika sonra gol attı ve Madrid ekibinin formasıyla siftah yaptı.

Haberin Devamı

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazanırken Arda Güler gol sevinci yaşadı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getiren golü attı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı Yalnızca 5 dakika sonra, takım arkadaşları...

Ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, kaleyi çalımladı ve topu ağlara gönderdi. Böylece Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

TAKIM ARKADAŞLARI KUCAKLADI

Golden sonra skor 4-0'a gelmesine karşın Arda Güler'in takım arkadaşları da büyük coşku yaşadı. Madrid ekibinin yıldızları, milli oyuncuyu tebrik etti.

Haberin Devamı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı Yalnızca 5 dakika sonra, takım arkadaşları...

Real Madrid'in diğer golleri ise 21. dakikada Vinicius, 79. dakikada Guaita(k.k.), 88. dakikada Caceres(k.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 69'a yükseldi ve liderliği sürdü. Celta Vigo ise 24 puanda kaldı.

ANCELOTTI'DEN TEBRİK

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'i tebrik etti.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı Yalnızca 5 dakika sonra, takım arkadaşları...

LUCAS VAZQUEZ: MUHTEŞEM OLDU

Maç sonu konuşan Arda Güler'in takım arkadaşı Lucas Vazquez, "Arda Güler'in golü muhteşem oldu. İlk golünü atması onun için önemli. Hepimiz onun adına çok mutluyuz. Umarım bu, birçok şeyin ilki olur"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#La Liga

BAKMADAN GEÇME!