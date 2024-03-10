Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi Emre Belözoğlu'na küfürlü tepki

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u ağırlarken maç öncesinde sarı lacivertli taraftarların hedefinde Emre Belözoğlu vardı.

Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve kupa maçındaki sevinci nedeniyle sarı lacivertli taraftarların hedefi haline gelen Emre Belözoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirirken sarı kırmızılı takım hakkında yaptığı açıklamalardan geri adım atmamıştı.

Kupa'daki maçta Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kalan Belözoğlu'na, Kadıköy'deki maç öncesi de tepkiler devam etti.

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Pendikspor maçı öncesinde kale arkasında bulunan sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu hakkındaki küfürlü tezahüratlar yaptı.

Bu tezahüratlara tribünlerin önemli bir kısmı da eşlik etti ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçında başlayan gerginlik devam etti.

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NE OLMUŞTU?

BELÖZOĞLU'NUN SEVİNCİ VE TEPKİSİ OLAY OLDU

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde konuk eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun sevinci ve sarı lacivertli tribünlerden gelen tepkiler sonrası mimikleri gündem olmuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Morutan'ın golü sonrası yedek kulübesinde sevinç yaşamıştı. Emre Belözoğlu'nun sevinci, sosyal medyada çok konuşulurken Fenerbahçeli taraftarlar Belözoğlu'nun aleyhinde paylaşımlarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEN TEPKİ

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında maçın son bölümüne 3-0 geride girerken konuk takım tribünlerinde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, eski oyuncu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu aleyhine küfürlü tezahürat yapmıştı.

Sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahürat yaparken Emre Belözoğlu'nun üzgün bir şekilde tribünlere bakarak kafa salladığı görülmüştü.

"BUNU YAŞAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM..."

Maç sonunda sarı lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı tezahüratlar hakkında konuşan Belözoğlu, "Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim... Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Bana sokakta insanlar bu sevgiyi hissettirdiler. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Üzgünüm. Allah 150 sene ömür verseydi böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Bundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Emre Belözoğlu’nu yakından tanıyanlar benim Fenerbahçe’yi gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Ama bugün yaşanılan hak ettiğim bir şey değil. Sokakta Fenerbahçelilerin beni ne kadar çok sevdiğini, ayrıldığımda bana bu duyguyu hissettiklerine şahit oldum. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Her zaman Fenerbahçeli Emre olarak anıldım. Ama Fenerbahçe’ye karşı oynarken de bir sporcunun veya bir teknik direktörün ne yapması gerekiyorsa onu yaptım. Onun dışında Fenerbahçe’nin aleyhine tek bir açıklamam dahi olamaz. Fenerbahçeli Emre olmak benim için ayrıcalık oldu. Ama bugün için çok büyük bir şey yaşadığımı söylemek istedim” açıklamasını yapmıştı.