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Fenerbahçe, Papara Park’tan 3 saat sonra ayrıldı! Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu yürümekte zorlandı

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Papara Park’tan 3 saat sonra ayrıldı Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu yürümekte zorlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 02:21

Fenerbahçe kafilesi, olaylı Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaklaşık 3 saat sonra Papara Park’tan ayrıldı.

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Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra Papara Park’tan ayrıldı. Oyuncuların stattan ayrılırken bir hayli yorgun ve mutsuz göründüğü ve Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu’nun yürümekte zorlandığı gözlendi.

Emniyet, havalimanına giden güzergahta yol güvenliğini sağladıktan sonra Fenerbahçeli kafilenin çıkışına izin verdi. Sarı-lacivertli takıma emniyet görevlileri de otobüste eşlik etti.

Fenerbahçe, Papara Park’tan 3 saat sonra ayrıldı Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu yürümekte zorlandı

FENERBAHÇE KAFİLESİ ALANA ULAŞTI

Fenerbahçe kafilesi havalimanına ulaştı. Kafile doğrudan aprona İstanbul’a hareket edecek uçağın altına götürüldü.

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Sarı-lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs hazır bekleyen uçağın kapısına kadar geldi ve oyuncular uçağa bindi. Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağa hareket etti ve takımla buluştu.

Fenerbahçe, Papara Park’tan 3 saat sonra ayrıldı Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu yürümekte zorlandı

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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