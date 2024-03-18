Fenerbahçe, Papara Park’tan 3 saat sonra ayrıldı! Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu yürümekte zorlandı

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Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra Papara Park’tan ayrıldı. Oyuncuların stattan ayrılırken bir hayli yorgun ve mutsuz göründüğü ve Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu’nun yürümekte zorlandığı gözlendi.

Emniyet, havalimanına giden güzergahta yol güvenliğini sağladıktan sonra Fenerbahçeli kafilenin çıkışına izin verdi. Sarı-lacivertli takıma emniyet görevlileri de otobüste eşlik etti.

FENERBAHÇE KAFİLESİ ALANA ULAŞTI

Fenerbahçe kafilesi havalimanına ulaştı. Kafile doğrudan aprona İstanbul’a hareket edecek uçağın altına götürüldü.

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Sarı-lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs hazır bekleyen uçağın kapısına kadar geldi ve oyuncular uçağa bindi. Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağa hareket etti ve takımla buluştu.