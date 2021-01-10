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Haber Giriş: 10.01.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Ozan Tufan için kararını verdi: 15 milyon euro

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Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ı isteyen West Bromwich, Crystal Palace ve CSKA Moskova'ya oyuncuyu 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını iletti.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi. Daha önce İngiliz ekipleri West Bromwich ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler ise Ozan'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

İtalyanlar Kadıköyde Ozan Tufanı izledi 15 milyon euro...
İtalyanlar Kadıköy'de Ozan Tufan'ı izledi! 15 milyon euro...

Öte yandan İtalyan kulüplerinin de Alanya maçında takip ettikleri Ozan Tufan için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Ozan'ı izleyen İtalyan kulüplerinden birinin Milan olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına, teknik direktör Erol Bulut'un ise mesafeli olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe, Ozan Tufan için kararını verdi: 15 milyon euro

GEÇEN SEZONU YAKALAMAK ÜZERE
Geçen sezon 33 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı yapan Ozan, bu sezon ise ligde 15 maçta 4 gol atıp, 5 asist yaptı. Geçen sezonki istatistiklerine yaklaştı. (Takvim)

Fenerbahçe, Ozan Tufan için kararını verdi: 15 milyon euro

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