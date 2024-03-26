Fenerbahçe Opet'in yıldızları Eda Erdem, Gizem Örge ve Meliha Diken Kupa Voley zaferini Hürriyet'e anlattı: İlaç gibi geldi

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Geçtiğimiz çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanşında İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-1 mağlup etmelerine karşın altın sette elenmekten kurtulamayan Sarı Melekler, sadece 3 gün içinde nasıl toparlanıp zafere ulaştıklarını şöyle dile getirdiler:

EDA ERDEM: MAÇTAKİ KALİTEYİ GÖRÜNCE 'AVRUPA FİNALİNİ BİZ OYNAMALIYDIK' DEDİM

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Eczacıbaşı karşısında oynayamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını belirterek, “Ben de sahada olmayı çok isterdim. Kenardan izlemek daha zor. Son topa kadar mücadele eden arkadaşlarımla gurur duydum. Ankara’da her şey çok pozitifti. Seyirci çok güzeldi. Kupa almamamız için bir sebep yoktu” dedi.

Eda, maçtaki kalitenin yüksekliğine dikkat çekerek, “Bu kaliteyi görünce ‘Keşke Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı olsaydı’ demekten kendimi alamıyorum ve üzülüyorum. Türkiye’de oynanacak finalde Avrupa kupasını kaldırmak çok güzel olurdu” diye konuştu.

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GİZEM ÖRGE: LİG KUPASINI DA KAZANDIKTAN SONRA MİLLİ TAKIM'LA OLİMPİYATA ODAKLANACAĞIZ

Fenerbahçe'nin milli liberosu Gizem Örge, Şampiyonlar Ligi’ndeki şanssız Vero Volley maçının ardından bu kupanın kendileri için daha önemli bir hale geldiğini vurgulayıp, “Bu kupa bizim için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi’nden altın setle elenmek çok üzücüydü. Bu üzücü haftayı bir kupayla tamamlamamız gerekiyordu. İyi bir maç oynayıp başardık. Bu kupa hepimize çok iyi geldi. Taraftarımıza armağan olsun. Önce lig kupasını almak en büyük hedefim. Ardından milli takım süreci başlayacak. Geçen yaz gücümüzü tüm dünyaya gösterdik. Neden bir altın yaz daha yaşamayalım! Olimpiyatlarda çok büyük başarılara adayız” dedi.

MELİHA DİKEN: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İYİ OYUNUMUZ BİZE KUPA VOLEY ZAFERİNİ GETİRDİ

Eczacıbaşı karşısında sahanın en iyileri arasında yer alan smaçör Meliha Diken de, Şampiyonlar Ligi’ndeki Vero Volley maçında yaşadıkları üzüntü sonrası kazandıkları Kupa Voley ile biraz olsun teselli bulduklarını söyledi.

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Milli voleybolcu, “Şampiyonlar Ligi finalinde olmayı çok isterdik. 3 sene üst üste altın setle kaybetmek çok üzücü. İyi oynamamız bizim için teselliydi, nitekim bu iyi oyun bize Ankara’da Kupa Voley’i getirdi. Vero Volley gibi kötü biten bir maçtan 3 gün sonra peş peşe 2 zorlu maç oynayıp kupa kazanmak her takımın yapabileceği bir şey değil ama biz toparlandık ve kazandık. Bu kupa bize ilaç gibi geldi. Böyle bir takımın parçası olduğum için gururluyum” ifadelerini kullandı.