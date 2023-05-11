Fenerbahçe Opet şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

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Misli.com Sultanlar Ligi’nin final serisinin 3. maçında bugün Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapılacak müsabaka, saat 19.30’da başlayacak ve TRT SPOR’dan canlı olarak yayımlanacak.

İLK 2 MAÇI 3-1 VE 3-2 KAZANDI

Final serisindeki ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2’lik skorlarla kazanan ve 2-0 önde olan sarı lacivertliler bugün de salondan galibiyetle ayrılırsa 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedeflerken, F.Bahçe bugün kazanırsa ligde 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak.