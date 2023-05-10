Barcelona'da 15 yıllık Sergio Busquets dönemi sona erdi! Lionel Messi'nin Al Hilal'e transfer olma ihtimali güçlendi... İşte yılın projesi...

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Barça efsanesi veda ediyor" ifadeleri yer aldı.

BARCELONA'DA GEÇEN 15 YIL

Sergio Busquets'in ayrılık kararı almasında yaşından dolayı performansının düşmesinden çekindiği ve Barcelona dönemini zirvede tamamlamak istediği de belirtilmişti. Barcelona teknik direktörü Xavi, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalmasını çok istemiş ancak ancak ekonomik sorunlar yaşayan Katalanların, Sergio Busquets'e tatmin edici bir teklif götürememesi nedeniyle İspanyol orta sahanın ayrılık kararını netleştirdiği kaydedilmişti.

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31 KUPA KAZANDI

Barcelona çatısı altında 15. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcu, 718 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, ayrıca 718 maçla Barça ile tüm zamanlarda en fazla forma giyenler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Busquets, Barcelona ile birçok başarıya imza attı ve kazanmadığı kupa kalmadı. Barça ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

BUSQUETS AYRILDI, MESSI İDDİALARI ALEVLENDİ

Sergio Busquets'in Barcelona'dan resmen ayrılmasının ardından gözler Lionel Messi - Al Hilal flörtüne çevrildi. Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın Arjantinli yıldızla birlikte Al Hilal'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Fransa'daki geleceği tartışılan Lionel Messi ile ilgili sıcak gelişmeyi dün öğle saatlerinde AFP duyurmuştu. Haberde; Al Hilal kulübünün, Arjantinli oyuncu ve yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası tüm şartlarda anlaşma sağladığını iddia etmişti.

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ARJANTİNLİ YILDIZI İKNA HAMLESİ Mİ?

Lionel Messi'nin söz konusu teklifi kabul etmesini kolaylaştırmak ve uyum sürecini hızlandırmak adına Barcelona'dan eski takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da 'ikna ekibi' olarak transfer edileceği öne sürülmüştü.

30 Haziran'da mukavelesi sona erecek olan Sergio Busquets'in sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağının resmen açıklanmasının ardından bu ihtimalin güçlendiği kaydedildi. Jordi Alba'nın ise Katalan deviyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

400 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Lionel Messi için kesenin ağzını açtı ve sezon başına 400 milyon Euro'luk bir teklif üzerinde duruyor. Lionel Messi'nin ismi eski takımı Barcelona ile anılmış olsa da Finansal Fair Play nedeniyle Katalan ekibinin transferi gerçekleştirmesi ve Al Hilal'in teklifine yaklaşabilmesi beklenmiyor.

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BABASI JORGE MESSI'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YALAN

Lionel Messi'nin menajerliğini de yapan babası Jorge Messi, AFP'den dünyaya yayılan transfer haberiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Jorge Messi açıklamasında; "Şu anda anlaşılmış veya imzalanmış hiçbir şey yok. Kararımızı sezon sonunda vereceğiz. Sözlü ya da yazılı olarak anlaşılmış bir sözleşme bulunmuyor. Leo'nun ismi kullanılarak yalan Haberler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

AL HILAL YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Jorge Messi, 2 ay kadar önce Suudi Arabistan'a giderek Al Hilal yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin fotoğrafları İspanyol basınında yayınlanmıştı.

RONALDO’NUN BU REKORUNU DA ELİNDEN ALACAK

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Böylece Messi’nin kazanacağı yıllık ücret, Cristiano Ronaldo’nun kazandığı yıllık ücretin iki katı olacak. Bir diğer Suudi Arabistan Pro Lig ekibi olan All – Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, yıllık yaklaşık 200 milyon Euro kazanıyor.

Messi, Al – Hilal’in teklifini kabul ederse ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun bir rekorunu daha elinden almış olacak. 1 Ocak 2023 tarihinde Al – Nassr’a imza atan Portekizli yıldız, yıllık yaklaşık 200 milyon Euro ile tarihin en pahalı sözleşmesine imza atan futbolcu olmuştu.

Fakat Cristiano Ronaldo’nun bu unvanı şu an büyük tehlike altında. Al – Hilal’den yıllık 400 milyon Euro değerinde teklif alan Lionel Messi, bu teklifi kabul ederse ezeli rakibinin unvanını elinden alacak.

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KADRO DIŞI BIRAKILDI, ÖZÜR DİLEYİP AFFEDİLDİ

PSG, kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakmıştı. Paris Saint-Germain'in, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü.

Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulunmuştu.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrilmişti.

YÖNETİMDEN HABERSİZ SEYAHAT

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli Futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti. Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi.

Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı. Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

PSG’DEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Lionel Messi, yaşananların ardından PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verdi. PSG, yıldız futbolcuya bir sözleşme yenileme teklifi yapmıştı. Fakat Messi büyük bir sürpriz olmaması durumunda bu teklifi kabul etmeyecek. Arjantinli süperstar, mevcut sözleşmesiyle Fransız ekibinden yıllık 31 milyon Euro maaş alıyor.