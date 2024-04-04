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Fenerbahçe Opet finale yükseldi

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#Fenerbahçe#Thy#Voleybol
Fenerbahçe Opet finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 19:10

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında sahasında THY'yi 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

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Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ağırladığı Türk Hava Yolları’nı 25-23, 17-25, 25-23 ve 25-14’lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Seride durumu 2-0’a getiren sarı-lacivertli ekip finale yükseldi. Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE OPET: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Buse Ünal, Meliha Diken, Ada Korkmaz Germen, Stysiak, (Gizem Örge)

TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris, Sıla Çalışkan, Duarte, Derya Güç, Şeyma Ercan, (Melis Yılmaz, Buse Sonsırma Kayacan)

SETLER: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14SÜRE: 106 dakika (26’, 24’, 32’, 24’)

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#Fenerbahçe#Thy#Voleybol

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