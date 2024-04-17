×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır! Mert Hakan Yandaş sevinci...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Olympiakos#Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır Mert Hakan Yandaş sevinci...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 22:20

Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos ile yarın oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Mert Hakan Yandaş'ın da takımla çalıştığı Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde hariç eksik oyuncu bulunmuyor.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kafayı takarsak olmaz, işimizi yapıyoruz, bilmiyorlar...Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Kafayı takarsak olmaz, işimizi yapıyoruz, bilmiyorlar...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Olympiakos#Mert Hakan Yandaş

BAKMADAN GEÇME!