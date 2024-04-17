Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır! Mert Hakan Yandaş sevinci...

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Mert Hakan Yandaş'ın da takımla çalıştığı Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde hariç eksik oyuncu bulunmuyor.



Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.