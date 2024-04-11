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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 00:17

Fenerbahçe, Perşembe akşamı deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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