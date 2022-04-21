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Fenerbahçe, Nwakaeme transferinde devreye girdi! Kriz büyüdü, Trabzonspor....

#Transfer#Fenerbahçe#Trabzonspor
Fenerbahçe, Nwakaeme transferinde devreye girdi Kriz büyüdü, Trabzonspor....

Süper Lig ekibi Fenerbahçe Anthony Nwakaeme transferinde devreye girdi, ortalık tamamen karıştı. Kriz her geçen gün daha da büyümeye başladı.

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Trabzonspor yönetimine yakın kaynakların anlaşma var demesine rağmen Anthony Nwakaeme’nin imza atmaması ve gelen teklifler nedeniyle kafasının karıştığı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığından imza parası olarak peşin 1.8 milyon Euro para ve yıllık 3 milyon Euro isteyen Nwakaeme'nin bu istekleri üzerine görüşmeler tamamen tıkanma noktasına geldi.

Bordo-mavili yönetimde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Nwakaeme'nin bu tavrından dolayı da oldukça sinirlendiği kaydedildi.

'FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTI'

Haberde; Fenerbahçe’ye önerilen futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin Nijeryalı yıldıza 1.5 milyon Euro imza parası ve 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

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ÇOK SAYIDA TEKLİF ALDI

Başarılı futbolcu ayrıca başta Katar’dan olmak üzere birçok kulüpten resmi teklif aldığı ve 15 gün içinde bu konu ile ilgili karar vereceği öğrenildi.

Fırtına ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek olan Nwakaeme, 2018 yılında İsrail ekibi H. Beer Sheva'dan transfer edilmişti.

Trabzonspor ile toplamda 141 maça çıkan başarılı oyuncu 44 gol ve 40 asist kaydetti.

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KAYSERİSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Son Kayserispor ile oynanan kupa maçında sonradan oyuna giren ve Andreas Cornelius'un attığı olde asisti yapan oyuncu olan Nwakaeme'nin, karşılaşma sonrası sakatlandığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Trabzonspor

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