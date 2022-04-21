Son Dakika: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Ertuğrul Taşkıran ve Eren Elmalı iddiaları...

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, transferde önceliği yurt içine verdi. Yönetim, Kasımpaşa’nın iki Türk yıldızı için kolları sıvadı. Fenerbahçe , 2006’da altyapıya aldığı ve 2018’de yolları ayırdığı 32 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı bitirme aşamasına geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Berke Özer ile yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli, kulübü yakından tanıyan ve formda olan Ertuğrul’a imza attırıp kaleci rotasyonunu tamamlamayı planlıyor. Başarılı file bekçisi ile kısa sürede anlaşma sağlandı. Kasımpaşa da 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe’ye transferine onay verdi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Paşa’dan istediği tek isim Ertuğrul Taşkıran değil.

Takas formülü

Yönetim, Lacivert-Beyazlılar’ın sol beki Eren Elmalı’nın da peşinde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri. Eren için Süper Lig ’in diğer büyükleri de devrede. Ancak genç oyuncunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Kasımpaşa’nın Eren için kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Sarı-Lacivertli ekip, Paşa’yı takasın da içinde olduğu bir formülle ikna etmenin yollarını arıyor.

Haberin Devamı

İSMAİL KARTAL'DAN OYUNCULARINA UYARI

Fenerbahçe ’de gözler, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın taktik provaları dün başlarken, İsmail Kartal öğrencilerine bir dizi uyarılarda bulundu. Kartal, Göztepe örneğini vererek, “Ligin en formsuz takımı olmalarına rağmen, üstelik 40 bin taraftarımızın önünde bizi zorladılar. 2-0 kazanmış olsak da oyun olarak isteklerimizi sahaya yansıtamadık. Şimdi çok daha dirençli bir rakiple karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

‘Onlar için altın değerinde’

Başarılı teknik adam, “Ligde artık son dönemece girildi. Özellikle ateş hattındaki takımlar için her maç, her puan altın değerinde. Rizespor da lige tutunmak adına artık son kozlarını oynuyor. Diğer takımların alacakları sonuca göre bu hafta düşme tehlikeleri bile var. Bu nedenle taraftar desteklerini arkalarına alıp bize karşı çok iyi bir şekilde mücadele edeceklerinden eminim” dedi.

Haberin Devamı

‘Kayba tahammülümüz yok’

İsmail Kartal, “90 dakika boyunca üst düzey bir performans sergileyip, bir an olsun motivasyon kaybı yaşamadan oynamamız gerek. 2.’lik hedefi doğrultusunda çok iyi bir noktaya geldik ancak bizim de puan kaybına tahammülümüz yok. Kazanıp yola devam etmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.