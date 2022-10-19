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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 20:16

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Willian Arao ve Emre Mor takımla çalıştı.

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig

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