Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Willian Arao ve Emre Mor takımla çalıştı.