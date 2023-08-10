Fenerbahçe-Maribor maçında önce ıslıklandı, sonra sahne aldı! Yeni transfer de siftah yaptı

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Maribor maçında İrfan Can Kahveci'ye gösterilen tepki ve sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadeleyi 3-1 kazandı.

İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal’a destek tezahüratlarına bulundu. Sarı-lacivertli ekibin ısınma sırasında taraftarlar "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulunurken tecrübeli teknik adam tribünleri gezdi.

Destek tezahüratlarına kayıtsız kalmayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Öte yandan Kuzey Tribününde yer alan taraftarlar, "Fenerbahçe’nin Çocuğu Hacı İsmail Kartal" şeklinde pankart açtı.

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KARTAL'IN 11 TERCİHİ

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı sebebiyle UEFA listesinden çıkarılan Serdar Aziz, kadroda yer almazken, Crespo ve Batshuayi mücadeleye yedek soyundu. Bu oyuncuların yerlerine ise yeni transfer Brezilyalı stoper Becao, Miha Zajc ve Dzeko ilk 11’de görev aldı. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11’le çıktı: "Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zacj, İsmail, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko."

BECAO İLK MAÇINDA SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Rodrigo Becao’ya 11’de görev verdi. Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli forma ile ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıktı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, 58. dakikada sahne aldı ve yaptığı kafa vuruşuyla takımının ilk golünü de atmış oldu.

ISLIKLANAN İRFAN CAN KAHVECİ'DEN GOL

Mücadeleye 11'de başlayan bir diğer isim İrfan Can Kahveci ise 62. dakikada Szymanski'nin pasında ağları havalandırdı.

Milli oyuncu, golden yalnızca 10 dakika önce tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

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OYUNDAN ÇIKARKEN DESTEK

Maçın 84. dakikasında kenara gelen İrfan Can Kahveci alkışlandı ve tribünler 'İrfan' tezahüratları yaptı.

'PROTESTO EDİLMEMELİ'

Maç sonu açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı:

İstatistikler artık umrumda değil. Benim için sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli. Daha sezonun başındayız. Çubukluyu terleten kim olursa olsun maç içinde protesto edilmemeli. Hiç merak etmesinler. İnşallah taraftarlarımızın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacağız.

SZYMANSKI'DEN ASİSTLER

Sarı-lacivertlilerin bir başka yeni transferi Szymanski ise 58 ve 62. dakikalarda verdiği paslarla iki asist yaptı.