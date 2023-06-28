Fenerbahçe Mali Kongresi’nin iptal edilmesi için dava açıldı

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Kulüp üyesi Mekan Sırakaya tarafından Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen dilekçede, Kongre Divan Başkanlığı’nı yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın toplantı devam ederken istifasını sosyal medyadan duyurduğunu belirtip, “Divan başkanının istifa ettikten sonra haziruna kendini oylatıp görevine devam etmesinin yani güvenoyu diye nitelendirmesinin hukuki bir karşılığı yoktur. Bu nedenle hukuken geçerli olmayan divan başkanının yürüttüğü mali kongrenin iptali gerekir” dedi.