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Fenerbahçe Mali Kongresi’nin iptal edilmesi için dava açıldı

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#Fenerbahçe#Mali Genel Kurul#Futbol
Fenerbahçe Mali Kongresi’nin iptal edilmesi için dava açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

Fenerbahçe Kulübü’nün 17 Haziran’da yapılan Olağan Mali Genel Kurulu’nun iptali talebiyle dava açıldı.

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Kulüp üyesi Mekan Sırakaya tarafından Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen dilekçede, Kongre Divan Başkanlığı’nı yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın toplantı devam ederken istifasını sosyal medyadan duyurduğunu belirtip, “Divan başkanının istifa ettikten sonra haziruna kendini oylatıp görevine devam etmesinin yani güvenoyu diye nitelendirmesinin hukuki bir karşılığı yoktur. Bu nedenle hukuken geçerli olmayan divan başkanının yürüttüğü mali kongrenin iptali gerekir” dedi.

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#Fenerbahçe#Mali Genel Kurul#Futbol

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