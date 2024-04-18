Fenerbahçe maçı öncesi Olympiakos'ta son durum: Mendilibar'ın takımında bir artı, bir eksi

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Olympiakos, Ülker Stadyumu’na, Pire’deki Gergios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanan ilk maçtaki hatalarını tekrarlamama ve skoru açan taraf olma hedefi ile çıkacak. Atina ekibinin Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için Yunan Ligi’nde PAOK ile oynaması gereken play-off mücadelesi ertelenirken teknik direktör Jose Luis Mendilibar hafta sonunu dinlenerek geçiren oyuncularına, antrenmanlarda ısrarla ilk maçtaki hatalarını hatırlattı.

"3-2'Yİ KORUMAK İÇİN DEĞİL, KAZANMAYA GİDİYORUZ"

İspanyol çalıştırıcı, oyuncularına yarı finale çıkmak istiyorlarsa, ilk maçta özellikle ilk 10 dakika ve son 30 dakikadaki hatalarını tekrarlamamaları gerektiğini vurguladı. İstanbul’a skoru (3-2) korumak için değil, galibiyet için gideceklerini söyledi. Mendilibar, bugünkü maç ile ilgili planlarını, ilk maçta daha sonradan oyuna giren Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek’in ilk 11’de yer almaları üzerine kurdu. Antrenmalarda Fenerbahçe’nin, kırmızı beyazlıların karşı yarı sahadaki presini kırıp kontratağa çıkması senaryosu defalarca uygulandı.

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TAKIMIN EN GOLCÜ İKİNCİ İSMİ DÖNÜYOR

Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar’ın elindeki kadroda ilk maça kıyasla rövanşta 1 artısı, 1 de eksisi var. Cezası sona eren Portekizli Podence’nin ilk 11’de şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında, hem sağ hem sol kanatta oynayan Podence, Yunan takımının güçlü bir silahı. Atina’da, Podence ile Ferdi Kadıoğlu arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Bu sezon 37 resmi maçta forma giyen Portekizli futbolcu 13 gol, 8 asistle 21 gole direkt katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcu 27 gollü El Kaabi’den sonra takımın en golcü ikinci ismi konumunda.

MENDILIBAR'IN SIKINTISI DEFANSTA

Fenerbahçe’nin Karagümrük maçını izleyerek planlarını hazırlayan Mendilibar için Podence’nin dönüşü önemli bir avantaj. Buna karşın Pire’deki maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen savunmanın beyni Panayiotis Retsos’un yerini kimin alacağı İspanyol hoca için büyük baş ağrısı.

Savunmanın göbeğinde Angolalı David Carmo’nun partneri ya Arnavut Andreas Ndoj ya da İspanyol Vicente Iborra olacak. Bunlardan Ndoj’un ilk 11’de yer alması ihtimali daha yüksek. Orta sahada ise sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli Andre Horta’nın ilk 11’de oynayıp oynamayacağı karşılaşma öncesinde kesinlik kazanacak.

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