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GeriFutbol Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 22:54,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi

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Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'na taraftar kartonetleri yerleştirdi
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen aranın ardından salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlandı. Yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçıyla sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların binlerce kartoneti tribünlerde yer alacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra salgın döneminde görevlerini fedakarca yerine getirdikleri sırada hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları da tribünde bulunacak.

Bu arada geçen yıl "Fener Ol" projesi ile çıkarılan formada imzaları yer alan, kulübün tarihinde iz bırakmış futbolcuların maketleri de tribünlere yerleştirildi

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadına taraftar kartonetleri yerleştirdi

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