Fenerbahçe Krunic'e imzayı attırıyor! Milan'dan yeni açıklama

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın uzun süredir istediği Krunic'in transferi için Milan cephesinden açıklama geldi.

Milan'ın İtalya Kupası'nda Atalanta'ya yenilip elenmesinin ardından kulüp CEO'su Giorgio Furlani, Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı.Müsabaka sonrası konuşan Giorgio Furlani, "Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor" dedi.

Deneyimli orta sahaya şans dileyen Furlani, "Krunic umarım Fenerbahçe'de iyi işler yapar" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ 4.5 - 5 MİLYON EURO BANDINDA

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Rade Krunic için Milan'a ödeyeceği rakamı açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 4,5-5 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi yapacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Krunic'i resmen duyurması bekleniyor.