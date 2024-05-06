Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 3 puan peşinde! İsmail Kartal'ın ilk 11'i netleşti

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Trendyol Süper Lig’de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu akşam kümede kalma savaşı veren Tümosan Konyaspor’a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise cezalı olan Ethemi ve Sambou ile sakatlığı süren Yasir yok. Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde Mondihome Kayserispor maçında oynayamayacaklar.

ANTALYA-PENDiK

Günün diğer maçında orta sıralarda yer alan Bitexen Antalyaspor, düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendikspor’u ağırlayacak. Corendon Airlines Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

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15- Bu sezon deplasmanda oynadığı 17 Süper Lig maçının 15’ini kazanan Fenerbahçe (2B), lig tarihinde bir sezonda en fazla dış saha galibiyeti alan takım.