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İsmail Yüksek'te yeni gelişme! Sırbistan'a gidiyor

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Sırbistan
İsmail Yüksekte yeni gelişme Sırbistana gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 19:14

Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek’in tedavisi Sırbistan’da devam edecek.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin formda olan oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş maçında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Ayak bileği bağında kopma tespit edilen milli futbolcu, operasyon geçirmeden yoğun bir tedavi süreci geçirecek.

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TRT Spor'un haberine göre; Sırbistan'da daha önce Neymar ve Dusan Tadic’in tedavisini üstlenen profesyonel bir ekip tarafından yürütülecek periyot iki hafta sürecek.

İsmail Yüksek’in ilk hedefinin EURO 2024 olduğu ve oyuncunun sahalara daha güçlü dönmek adına sürecin titiz bir şekilde yürütüleceği öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Sırbistan

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