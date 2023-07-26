Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde bugün Zimbru maçı ile görücüye çıkıyor

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Yeni teknik direktörü, yenilenen kadrosuyla ilk kez resmi bir karşılaşmada taraftarının önüne çıkacak olan Kanarya’da UEFA listesinde yer almayan yenilerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yok.

Takıma yeni katılan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski’nin ilk 11’de sahaya çıkması Alexander Djiku’nun ise oyunun gidişatına göre şans bulması bekleniyor.

Bu sezon yarışacağı 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen Kanarya evinde açılışı galibiyetle yapmak istiyor.