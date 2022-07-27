Fenerbahçe - Kiev maçı öncesi Jesus'un '30 faul' sözleri Lucescu'ya soruldu, Rumen hoca küplere bindi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kalitelerini Dinamo Kiev ile oynadıkları ilk karşılaşmada gösterdiklerini belirterek, “İlk maçta defansif anlamda iyi organize olduk ve onları şaşırttık. Rövanş maçı çok zor olacak. Umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçen taraf oluruz” dedi. Maç öncesi en önemli sıkıntılarının Osayi-Samuel, King ve Arda Güler’in sakatlıkları olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, üç oyuncunun durumunun bugün netleşeceğini söyledi.

SAVUNMADA İYİLER

Rakibin ilk maçta 30 faul yapmasıyla ilgili soru üzerine Jesus, "Aslında rakibi durdurmak için akıllı bir yönetim. Onların ilk maçta silahı buydu. Yarın (bugün) 30-40 isterlerse 50 faul yapsınlar bu bizim için iyi bir sinyal. Hücumda iyi işler yaptığımızın göstergesi. İkinci maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

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Muhabirin sorduğu soruyu beğenen ve mimikleriyle bunu gösteren Jesus, Kiev’in özellikle savunmada çok başarılı bir takım olduğunu sözlerine ekledi.

"PROVOKATİF SORULAR SORMAYIN"

Mircea Lucescu'ya ilk maçtaki faullerle ilgili Jesus'un sözleri hatırlatılınca Rumen hoca "Provokatif sorular olmasın. Burada en önemli olan fair play." diye uyardı. Lucescu konuyla ilgili ise şöyle konuştu.







"TABİİ Kİ FAULLER OLACAK, BUNLAR TAKTİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a basın toplantısında ilk maçta rakiplerinin 30 faul yapmasıyla ilgili soru sorulduğu ve Portekizli çalıştırıcının "İsterlerse 50 faul yapsınlar, ofansif anlamda onlardan daha iyiyiz." dediği hatırlatılan, Lucescu'nun cevabı ise şöyle oldu:

"Şunu söyleyebilirim, bir kere fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik, bunu abartmaya gerek yok. Sekiz aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Bir taraftan Fenerbahçe'nin de transferleri ve hazırlığı var. Dolayısıyla dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli. Önceki müsabakada kontrol... Biz de kontrataklarla sonuca ulaşmaya çalıştık. Nihayetinde sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun oynanması. Hakemler biraz durumu abartabiliyor, o kadar faul vesaire bir durum yoktu aslında, bunu söyleyebilirim." MIRCEA LUCESCU

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI...





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TARAFTARIMIZIN BİZE VERECEĞİ ENERJİYİ İYİ KULLANIP SAVAŞACAĞIZ

Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, Dinamo Kiev maçının bu sezon kendi sahalarında oynayacakları ilk karşılaşma olduğuna dikkat çekerek, “Taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyi sahada en iyi şekilde kullanarak savaşacağız” dedi. Fenerbahçe formasını giydikleri her anı mücadele vererek geçireceklerini belirten Altay, “Takımımızda herkes değerli ve herkesin farklı meziyetleri var. Hepimizin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.