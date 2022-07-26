Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi resmen açıkladı

#Transfer#Fenerbahçe#Gustavo Henrique
Son Dakika: Fenerbahçe, Gustavo Henriqueyi resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Gustavo Henrique transferi için Flamengo ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, Gustavo Henrique transferi için Flamengo ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede kaleye takviye için yine Tarık Çetin gündemdeFenerbahçe'de kaleye takviye için yine Tarık Çetin gündemde!Haberi görüntüle

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Brezilya basınından Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. Sarı lacivertli kulübün, Gustavo Henrique'nin 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023'te ödeyeceği kaydedildi. 

Haberin Devamı

JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique'nin transferi için menajeriyle video konferans yöntemiyle görüşülmüştü. Yapılan görüşmeler olumlu neticelenince Transfer imza aşamasına gelmişti.

İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKIYOR

1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

Gustavo Henrique kimdir?

Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.

2012-2019 tarihleri arasında Santos forması giydi. 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.

Stoper mevkisinde forma giyen 1,96 boyundaki Gustavo Henrique, sağ ayağına hakimdir.

Gözden Kaçmasın

Altay Bayındır: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz...Altay Bayındır: 'Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz...'Haberi görüntüle
Jorge Jesus: “Umarım turu geçen taraf oluruz”Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesinde konuştu. Ukrayna ekibine karşı farklı stratejilerinin olacağını söyleyen Jesus, “Umarım yarın turu geçen taraf oluruz” dedi.
daha fazla video içinJorge Jesus: “Umarım turu geçen taraf oluruz”
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Gustavo Henrique

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA