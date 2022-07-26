Son Dakika: Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi resmen açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, Gustavo Henrique transferi için Flamengo ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Brezilya basınından Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. Sarı lacivertli kulübün, Gustavo Henrique'nin 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023'te ödeyeceği kaydedildi.

Haberin Devamı

JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ



Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique'nin transferi için menajeriyle video konferans yöntemiyle görüşülmüştü. Yapılan görüşmeler olumlu neticelenince Transfer imza aşamasına gelmişti.

İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKIYOR

1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.



Gustavo Henrique kimdir?

Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.

2012-2019 tarihleri arasında Santos forması giydi. 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.

Stoper mevkisinde forma giyen 1,96 boyundaki Gustavo Henrique, sağ ayağına hakimdir.