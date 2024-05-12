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Fenerbahçe, Kayserispor önünde 3 puan ve moral arıyor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kayserispor
Fenerbahçe, Kayserispor önünde 3 puan ve moral arıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Ülker Stadı’ndaki karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Kanarya, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, İsmail ve Mert Müldür’den yoksun çıkacağı maçı kazanıp şampiyonluk ümitlerini son 2 haftaya taşımayı hedefliyor.

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Son iki deplasmanda Sivas ve Konya ile berabere kalarak zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu akşam Mondihome Kayserispor’u konuk edecek. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kanarya’da sakat olan İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, İsmail ve cezalı Mert Müldür; Kayseri’de de sakatlıkları bulunan Jeanvier, Hosseini, Hasan Ali, Ali Karimi ve Uzodimma oynamayacak. Fenerbahçe’de ceza sınırında bulunan Cengiz, Dzeko, Becao, Tadic, Ferdi ve Batshuayi, bugün sarı kart görürlerse Galatasaray derbisinde oynamayacak. Öte yandan ligin iki rahat takımının mücadelesinde Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor’u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçın hakemi Oğuzhan Çakır.

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Fenerbahçe, Kayserispor önünde 3 puan ve moral arıyor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kayserispor

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