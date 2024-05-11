Real'de üçüncü golünü atan Arda Güler'den Fenerbahçelileri hüzünlendiren hareket! O görüntü paylaşıldı...

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İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaşırken Arda Güler bir kez daha fileleri sarstı.

Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

FARK 15'E ÇIKTI

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90’a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15’e çıkardı.

Gözden Kaçmasın Granada - Real Madrid maçından ekranlara yansımayanlar Haberi görüntüle

27 YILIN EN UZUN SERİSİ

La Liga'da 29 maçtır kaybetmeyen Real Madrid, 1996/97'den bu yana en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

ARDA GOL SAYISINI 3 YAPTI

Granada karşısında 90 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken toplamda gol sayısını 3 yaptı.

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KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKAN VURUŞ

Hızlı gelişen Real Madrid atağında Fran Garcia’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden milli futbolcu, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

LA LİGA'DA İLK GOL CELTA'YA, İKİNCİ SOCIEDAD'A

Real Sociedad karşısında Dani Carvajal'in sağ kanattan ceza sahasında çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Arda Güler, LaLiga'daki ikinci golünü atarken ilk golünü ise yalnızca 5 dakika süre aldığı Celta Vigo maçında kaydetmişti.

FENERBAHÇE TASARLADI, REAL'DE YAPTI

La Liga'da attığı üçüncü gol sonrası takım arkadaşlarının tebrik ettiği Arda Güler, yaptığı sevinçle Fenerbahçe taraftarlarını eskiyi götürdü.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde soyunma odasında çekilmiş bir videosu yayınlanan Arda Güler, gol sevinci hakkında fikir danışırken parmaklarıyla 'A' işareti yapmak istediğini söylemişti.

Karşısındaki kişinin onaylaması üzerine "Sen beğendiysen herkes beğenir" diyen Arda, bu sevincini Real Madrid'de yaptı.

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Granada'ya attığı gol sonrası eliyle 'A' işareti yapan Arda, daha sonra elini başına götürerek selam gönderdi.

Arda Güler'in bu sevinci, sosyal medyada birçok kez paylaşılırken Fenerbahçeli taraftarları hüzünlendirdi.