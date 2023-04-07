Fenerbahçe - Kayserispor maçında gergin anlar! Jorge Jesus, İrfan Can Kahveci'yi zor tuttu...

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enerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 4-1 gibi bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler adını yarı finale yazdırdı. Hafta sonu Beşiktaş'la oynanan derbide ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de, Kayserispor'la Kadıköy'de oynanan mücadelede çarpıcı anlar yaşandı.

Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuları Kayserispor maçında protesto etti. Taraftarlar, 4-1 biten maçta atılan her golün sonrasında 'yönetim istifa' tezahüratı yaparak Ali Koç ve yönetimine tepkilerini gösterdi.

İRFAN CAN'A TRÜBÜNDEN ISLIK SESLERİ

Fenerbahçe'de 68. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, taraftarlar tarafından tepki gördü.

Öte yandan Kahveci, maç içinde topla buluştuğu sırada tribünden ıslık sesleri yükseldi.

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SOYUNMA ODASINA GİTMEK İSTEDİ, JESUS TUTTU

Müsabakanın bitimiyle yoğun tepki gören İrfan Can Kahveci, direkt soyunma odasına gitmek istedi.

Bunu gören Jorge Jesus, İrfan Can'ı tutarak taraftarı selamlamasını istedi ve yeniden sahaya çıkardı.