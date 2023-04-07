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Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Deniz Çoban'dan Emre Mor'un ilk golüne çarpıcı yorum! "İptal edilmesi gerekirdi"

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Deniz Çoban
Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Deniz Çobandan Emre Morun ilk golüne çarpıcı yorum İptal edilmesi gerekirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 09:03

Süper Lig'de derbi mağlubiyetinin ardından sıkıntılı bir hafta geçiren Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'u konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri Kadıköy'de rakibini 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Deniz Çoban bu kritik maçtaki pozisyonları değerlendirdi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazanarak kupada yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Emre Mor ile öne geçen sarı-lacivertliler, 18. dakikada Kolovetsios'un golüne engel olamadı. İlk yarıda son sözü 42. dakikada Emre Mor söyledi ve devreye Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Jorge Jesus'un öğrencileri, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler iki gol daha bularak 4 gollü galibiyete ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu. Kupada yarı final karşılaşmaları 3-4-5 Mayıs tarihinde oynanacak.

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TARTIŞMALI POZİSYONLAR

Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

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Son zamanlarda Türk hakemliğinde yaşananları anlamakta zorlanıyorum. Maçlara yapılan hakem atamaları aynı isimler etrafında dönerken, hatalar da artarak devam ediyor. Aynı isimlere maç verip, evinde oturan hakemleri görmezden gelmenin mantığını çözemiyorum. Dün oynanan maçın hakemi Volkan Bayarslan’dı ve VAR odasında da Atilla Karaoğlan vardı.

GOLÜN İPTALİ GEREKİRDİ!

Fenerbahçe’nin Emre ile maçın başında 1- 0’ı yakaladığı golden önce, Valencia topu pazısıyla, açık şekilde, Emre’nin önüne indiriyor. Bu golün kesinlikle iptali gerekirdi. Şimdi merak ediyorum bu maçın iki gözlemcisi Hamza Işın ile Halis Özkahya, Karaoğlan’a ne not verecekler! Karaoğlan hafta sonu maçından alınacak mı, yoksa yaptığı bu büyük hataya rağmen o maça çıkabilecek mi?

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Deniz Çoban

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