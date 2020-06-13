Fenerbahçe-Kayserispor maçında dikkat çeken koronavirüs önlemleri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 3 ay duran ligde sezon dün Fenerbahçe-Kayseri ve Göztepe-Trabzon maçlarıyla start alırken 2 karşılaşmada da alınan önlemler dikkat çekti. Futbolcular arasında ve hakemle olan münasebetlerle gol sevinçlerin de tedbirlerin dışına çıkılsa da diğer alanlarda federasyonun aldığı kararlar titizlikle uygulandı.

Herkesin tek tek ateşi ölçüldü

Statlarda görev yapan basın mensupları, sağlık ekipleri, polisler ve itfaiye görevlilerinin tek tek ateş ölçümü gerçekleştirildi. Basın mensupları ve protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. İzmir’de stat asansörünün kullanılmasına da izin verilmedi. Her 20 metreye ise el antiseptik aletleri konuldu.

Tokalaşma da yok selamlaşma da

Sosyal mesafe kuralına göre sahaya çıkan futbolcular maç öncesi tokalaşıp, selamlaşmadı. Takım halinde fotoğraf çekilmedi. Yedek kulübelerinde ise oyuncular ve teknik ekip çalışanları 2 koltuk mesafe bırakarak oturdu. Sadece 20, 30 yaş arasında 6 top toplayıcı görev aldı. Toplar maçtan önce devre arası ve maç sonunda dezenfekte edildi.

Seyircisiz de olsa taraftarlar tribünde

Seyircisiz başlayan sezonda kulüpler mahrum kaldığı taraftarlarını farklı yöntemlerle tribünlere taşıdı. Göztepe, Trabzon maçında taraftarının lisanslı formalarına tribünde yer verdi. Fenerbahçe ise “Beni Türk hekimlerine emanet edin” diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanı sıra hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da “Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle pankartıyla tribünlerinde yer verdi.

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