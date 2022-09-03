Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı ilk 11'ler ve maç önü notları

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Kayserispor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında en az ikişer gol atan ve bu karşılaşmaların dördünü kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını geçen sezon rakibini konuk ettiği mücadelede yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu 17 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamayan Kayserispor, son 12 ziyaretinden sadece bir galibiyet çıkarabildi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, King, Pedro

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor deplasmanında sona eren Fenerbahçe, Ekim 2021'den bu yana üst üste 2+ karşılaşmayı puansız geçmiyor. Sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Jorge Jesus ise Kasım 2020'den bu yana üst üste iki lig mağlubiyeti almadı. Deplasmanda oynadığı son 19 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor, bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor, son üç karşılaşmayı gol atamadan kaybetti. Bu sezon deplasmanda oynadığı iki Süper Lig maçında da gol atamayan Kayserispor, çektiği 15 şutun sadece üçünde isabet bulabildi. Bu süreçte iç sahada rakiplerine en fazla isabetli şut fırsatı tanıyan iki ekipten biri olan Fenerbahçe, bu şutların %36'sında topu filelerinde gördü. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Miha Zajc'tan daha fazla gol atan tek merkez orta saha oyuncusu Alexandru Maxim. Sloven oyuncu, Türkiye kariyerinde Kayserispor'a karşı ilk 11 başladığı iki maçta birer gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci'nin Süper Lig kariyerinde forma giydiği üç takımla da asist yaptığı tek rakibi Kayserispor. İrfan Can, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son Kayserispor maçında iki gole doğrudan katkı sağladı. Kayserispor sağ beki Onur Bulut, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı ilk maçı son hafta Giresunspor karşısında oynadı.

Yabancı meslektaşlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçından galibiyet çıkaramayan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu sezonki tek ziyaretinde Valerien Ismael'in çalıştırdığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

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FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE

Konya deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe'de Kayseripsor maçı öncesi 3 eksik var.

Uzun süredir sakat olan Nazım Sangare ve sakatlığı nedeniyle son antrenmanlarda takımla çalışmayan İsmail Yüksek ile kırmızı kart cezası bulunan Enner Valencia maçta forma giyemeyecek.

Serdar Aziz, Bruma ve Joshua King iyileşti. Valencia'nın yokluğunda King'i ilk 11'de görebiliriz. Sezona 4'lü savunma ile başlayan ancak son maçlarda 3'lü savunmaya dönen TD Jorge Jesus'un Konyaspor maçındaki tercihleri şaşırtmıştı. Joao Pedro'ya ilk kez, maçın son 20 dakikasında süre verdi. Ezgjan Alioski ve Miguel Crespo'yu hiç düşünmedi. O yüzden, Jesus'un Kayserispor karşısına hangi taktik ve oyuncularla çıkacağı büyük soru işareti.

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Altay Bayındır, Luan Peres, Attila Szalai ilk 11'de olmaya en yakın isimler...

KAYSERİSPOR

Deplasmanda gol atamadan kaybeden, evinde gol yemeden kazanan Kayserispor; yeni sezonun ilk 4 haftasını 6 puanla geçti.

Sarı-kırmızılı ekibin İstanbul kafilesinde Cenk Gönen, Ali Karimi, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

TD Çağdaş Atan, kaleci ve önündeki savunma dörtlüsünü hiçbir maçta bozmadı.

Kalede Bilal Bayazıt, sağ bekte Onur Bulut, sol bekte Lionel Carole ve stoperde "Hosseini & Kolovetsios" hiç değişmedi...

Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve 10. haftadan sonra forma giyemeyen Bernard Mensah, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sonradan oyuna dahil oldu.

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Mensah, geçen hafta 3-0 kazanılan Giresunspor maçında son golün asistini yaptı. Yine kulübede maça başlayacaktır...