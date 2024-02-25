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Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. İkinci yarıda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, önce Mert Hakan Yandaş'ın frikiği sonra ise Michy Batshuayi'nin son dakikadaki penaltısıyla rakibini 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, verdiği kritik kararlarla sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Yazarımız Fırat Aydınus, Aydın'ın kararlarını köşesindeki yazısında değerlendirdi. beIN Trio ekibi de müsabakadaki hakem yönetimi için dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte yorumlar;

Fırat Aydınus: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta 1 penaltı verilmedi, verilen penaltıda ise VAR'ın hakemi çağırması yanlıştı.

DZEKO’NUN ATTIĞI GOLÜN iPTALi DOĞRU, OFSAYT

Fırat Aydınus: 45. dakikada Fenerbahçe’nin sayılmayan golünde, Edin Dzeko’nun rakip ikinci oyuncudan kale çizgisine daha yakın olması söz konusu. Pozisyonda Kasımpaşa kalecisinin olmaması kafaları karıştırdı. Dzeko, rakip ikinci oyuncudan kale çizgisine daha yakın olduğu için pozisyon ofsayt. Golün geçerli sayılmaması doğru.

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Deniz Çoban (beIN Trio): Kaleciyle ofsaytın hiçbir alakası yok. İki tane oyuncu sayacağız. Çizgide bir tane oyuncu var. Diğerinin ilerisinde.

Bahattin Duran (beIN Trio): Yardımcı biraz geriden görmüş. 1-2 adım daha atsa... En son sağa gelmiş. Daha önce gelmeliydi. Net ofsayt. Kural ne diyor? Sondan ikinci savunma oyuncusu.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Süper Lig'deki 30 yardımcı hakem sayarız, bu zahmete girmez. Neler görüyoruz, beyefendiler yürüyüp gitmiyor. Dzeko'nun ofsayttan yırtması için 2 numaranın Dzeko ile eşit ya da kaleye daha yakın olması lazım. Vurulduğu anda Dzeko sol ayağı yakalandı, asla beklenmez tabii, güzel ve zor bir vuruş ama ofsayt. Sol kramponu daha ileride.

FERDi’YE YAPILAN HAREKET FAUL AMA PENALTI DEĞiL

Fırat Aydınus: 72. dakikada Jackson Porozo’nun Kasımpaşa ceza alanı çizgisi civarında Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı hareket faul ancak yapılan temasın izdüşümü ceza alanı dışında olduğu için penaltı değil.

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Deniz Çoban (beIN Trio): Hakem faul vermeye giderken bir anda karar değiştirdi. Düdük ağza giderken vazgeçti.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Kulağına birisi devam dedi herhalde hakemin.

Deniz Çoban (beIN Trio): Bu pozisyon faul. Temas noktasını tespit etmek gerekir. Futbol oyun kurallarında rakibin üstüne sıçramaktır bu, top gelmeden sıçradı. Net bir faul. Ancak bu pozisyon dışarıda. Frikik verilmesi lazımdı.

Bahattin Duran (beIN Trio): Faul bu pozisyon. Canlıda izlerken de gördük. Kasımpaşalı topa temas ediyor ama önce Ferdi'yi bozuyor. Açılardan da gördük ki, hareketin gerçekleştiği yer ceza sahası dışı. Bir faul kaçmış.

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Bülent Yıldırım (beIN Trio): Faulde hiçbir şüphem yok. Rakibini düşürdü. Pozisyon net fauldü. Eğer hakem kendi gördüğü faulü görseydi ve penaltı deseydi, VAR'dan müdahale gerekirdi. İlk darbe ceza sahası dışında.

GOL İPTAL EDİLMELİYDİ

Deniz Çoban (beIN Trio): Hakem, Fenerbahçeli oyuncuları barajın yanında görünce çizgiyi çizdi. 1 metreden daha yakına gelmeyin dedi.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): 3 veya daha fazla oyuncu baraj kurduğunda, UEFA, FIFA ve IFAB, çatışma çok doğduğu için, engellemek için 1 metre mesafe koydu. Buradaki karmaşayı bitirdiler.

Deniz Çoban (beIN Trio): Kuralda şu, top vurulurken baraja 1 metreden daha yakın oyuncular varsa o gol iptal ediliyor. Baraja bir etkisi yoksa bile 1 metreden daha yakına gelirse o golün iptali gerekir. Kural, baraj bozulmasın diye konulmuş ama bir sınır çizilmiş. Hakem kendi problemini kendi doğuruyor. Ancak, hakemin çizdiği çizgi 1 metre mi? Daha yakın. Kaleci kaleden çıkıp geliyor, burası 1 metre değil diyor. Geç yerine diyor hakem. Aytaç ne yapıyor, Aytaç da aynı şeyi söylüyor, burası 1 metre değil diyor. Hakem hata ettim de, bir daha çiz. Problemini büyütme. Uyarılara kulak asmadı hakem. Mert Hakan daha gelirken 1 metre mesafe yok. Fenerbahçeli oyuncular baraja 1 metreden daha yakın. Bu golün iptali gerekir ve endirekt serbest vuruş gerekir. Fenerbahçeli oyuncu 1 metrede değil de yarım metrede de dursa sonuç gol. Kural böyle konmuş. Problemi hakem kurdu. Çizgiyi 1 metreye çizseydi hakem... Futbol oyun kurallarına göre bu golün iptali gerekir. Çünkü, topa vurulurken Fenerbahçeli oyuncular kurulan 4'lü baraja 1 metreden daha yakın.

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Bahattin Duran (beIN Trio): Tersten gideyim. 1 metre değil. Hakem çizgiyi çizdi. Hakeme göre orası 1 metre. 1 metre değil ama hakem çizdi. Lacivertli oyuncu geliyor, golün iptali gerekmez. Burada hakem hatası var. Ben oyuncuyum, hakem çizgiyi 1 metre diye çekmiş, ben orada durmuşum. Gol niye iptal ediliyor? Hakem bana çizgiyi çekmiş. Golün iptali gerekmez. Hakem hatayı baştan yapıyor. Buna rağmen Fenerbahçeli oyuncuyu çizgiyi aşıp 1 adım atsa tamam.

OOSTERWOLDE’NiN POZiSYONU PENALTIYDI

Fırat Aydınus: 82. dakikada Mamadou Fall’un Jayden Oosterwolde’ye yaptığı faulde ilk temasın izdüşümü ceza sahası içerisinde. Bu pozisyonda penaltı verilmeliydi.

Bahattin Duran (beIN Trio): Sarı kart çok net. Faul verildi. VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Neden? Fall, diziyle birlikte Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vurdu. Oosterwolde'nin dizi şekil değiştirdi. Bu önce faul, diziyle yaptığı faul, sonrasında devam ediyor. Faulün karşılığı çizginin içinde. VAR müdahalesi gerekir. VAR tespit etmeli, ceza sahası içinde olduğunu bildirmeli. Fenerbahçe'nin penaltı kullanması lazımdı.

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Deniz Çoban (beIN Trio): Penaltı verilmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): VAR hakemi, ceza alanı içinde olan pozisyona müdahale etmiyor. Net, tartışmasız penaltı.

KALE ARKASI GÖRÜNTÜSÜ KESiNLiKLE YETERLi DEĞiL

Fırat Aydınus: 90+1. dakikada yaşanan ve maçın kaderini belirleyen pozisyona gelince... Burada her kim ki “Futbolcunun vücudunun herhangi bir yeriyle topa teması yok” diyor ise onunla tartışmam. Ama burada topun bir kırılması mevcut ve bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Diğer kamera açılarında bu kırılmanın nereden kaynaklandığı belli değil. Kasımpaşalı futbolcu topun uzaktan geldiğini görüp kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi görünüyor. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR’daki Erkan Engin’in hakem Cihan Aydın’ı, monitöre çağırması için yeterli değil. Bu, hakemin sahada verip değerlendireceği bir pozisyondu.

Deniz Çoban (beIN Trio): Sanki yumruğun üstünde bir yere dokunuyor. Dokunuyorsa Yunus Emre'nin yumruğuna dokunuyor.

Bahattin Duran (beIN Trio): Top sol eline dokundu diye düşünüyorum. Topun kırılması var, net. Yunus Emre'nin parmaklarına top değiyor.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Top kırılıyor, topu neyin kırdığını bulmaya çalışıyoruz. Oynadıysa koluyla oynadı.

Bahattin Duran (beIN Trio): Bir VAR odasındaki hakemin, hakeme gösterebileceği en yanlış açı bu. Bana bu yapışık elle gösterirsen penaltı derim. Salı günü kayıtları merakla bekliyorum. Bu pozisyonun normal çekimde oynatılması lazım. Hiç normal çekimde oynatılmadı. Sol elinin parmaklarına, kemiklerine değiyor diye hissediyorum. Ancak, hissediyorum, ispat edemem. Top açık kola gelseydi, Çağlar itiraz etmez miydi? Çağlar yardımcıya dönüp korner diyor. Bu pozisyon korner. VAR müdahalesi yanlış. Ben net penaltı diyemem. İspat edecek bir şeyim yok. Hislerim sol eline geldiğini düşündürüyor.

Deniz Çoban (beIN Trio): VAR hakemi, sol elindeki yumruğuna değiyor diye gösteriyor. Bu kadar mikrocerrahi, 9 tane açı, burada ne var, nasıl dediğimiz bir yerde VAR'ın karışması asla kabul edilebilir değil. VAR müdahalesi yanlış. Ele temas ediyorsa bile top, oyuncunun doğal konumda olup olmadığı izafi. Subjektif. VAR müdahalesi yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı demiş. Onun yorumunu da hakem yapmış. Doğru diyemeyeceğim, o da yanlış. VAR hangi açıdan sol ele geldiğini ispat ediyor, anlayamadım. Hareket halinde topun ele geldiği belli olmuyor. Bu VAR'ın müdahale konusu olamaz.

Bülent Yıldırım (beIN Trio): Bu topun bir yerden kırıldığı muhakkak. Fotoğrafla penaltı dersiniz. Bu top bir yerden kırıldı, saçtan mı, sol el parmaktan mı, sağ kola mı sürttü. Ben ispat edemiyorum. Sahadaki hakem karar vermeli. Gösterdiği açı seçimi baştan sona yanlış. Herkes kendi liginde video hakemlik yapsın kardeşim. Bu kaçıncı vukuatı! TFF falan dayanmaz bu arkadaşlara, samimi söylüyorum.