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GeriFutbol Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç oynadı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak

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