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Fenerbahçe kasasını doldurdu! Liderlik gelince...

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Gelir
Fenerbahçe kasasını doldurdu Liderlik gelince...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 09:41

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçların ardından büyük bir gelir elde etti.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını doldurdu.

B Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro gelir elde etti.

JESUS TARİH YAZIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.

Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.

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REKORLARIN SEZONU

Fenerbahçe ayrıca, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Gelir

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