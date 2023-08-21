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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda şok gelişme! Avrupa şampiyonu takım dağılıyor mu?

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı#Basketbol
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda şok gelişme Avrupa şampiyonu takım dağılıyor mu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 07:00

Kaptan Olcay takımdan ayrılırken, koç Maljkovic ile yabancı oyunculardan Sabally, Vandersloot, Stewart ve İagupova henüz sözleşme yenilemedi.

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Geçen sezon Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı’nda kadronun dağılması endişesi yaşanıyor. Koç Marina Maljkovic ile henüz anlaşamayan sarı lacivertlilerde kaptan Olcay Çakır takımdan ayrılırken, Satou Sabally, Courtney Vandersloot, Breanna Stewart ve Alina İagupova ile de henüz sözleşme yenilenemedi.

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YÖNETiM BÜYÜK ÇABA SARF EDiYOR

Stewart’ın üst düzey WNBA oyuncularının mücadele edeceği yeni bir ligde forma giyeceği ve ancak mart ayında Fenerbahçe’ye gelebileceği belirtildi. Sarı lacivertli yönetim özellikle, geçen sezon tüm transferleri yaptıran Maljkovic’i ikna etmek için büyük çaba harcıyor.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı#Basketbol

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