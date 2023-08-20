1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu istiyor

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Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarılı olacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler için de görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve İsmail Kartal'ın takım planlamasında yer almayan Burak Kapacak ile birlikte geçen sezonu Göztepe'de kiralık olarak tamamlayan Emir Ortakaya hakkında transfer iddiası geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ve Burak Kapacak’ı istiyor.