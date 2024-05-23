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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#İstanbulspor
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:00

Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#İstanbulspor

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