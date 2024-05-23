Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray'ın eski yıldızı Mariano'dan Spor Arena'ya samimi itiraflar: 'Fenerbahçe beni istedi!' | 'Fatih Terim gerçek bir efsane' | 'Icardi'ye asist yapmak onur olurdu' Haberi Görüntüle