2017 yılında Sevilla’dan Galatasaray’a transfer olan Mariano, oynadığı futbolla Galatasaray’ın uzun yıllardır sağ bek hasretini dindiren isim oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 3 yıl forma giyen tecrübeli futbolcu; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı. Şampiyon oldukları sezon Başakşehir’e attığı golle adından söz ettiren Mariano, kazanılan başarılarda önemli pay sahiplerinden biri oldu. Şimdilerde Brezilya ekibi Atlético Mineiro forması giyen efsanevi sağ bek; Barcelona’ya iptal olan transferi, Galatasaray’da yaşadığı şampiyonluklar, çalıştığı teknik direktörler, sarı-kırmızılıların şu anki kadrosu ve Süper Lig kariyerinde unutamadığı anlarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

37 YAŞINDAKİ BREZİLYALI SAĞ BEK MARIANO’NUN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“GALATASARAY’DAN TEKLİF GELİNCE ÇOK HEYECANLANMIŞTIM”

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer oldun. Galatasaray'a transfer sürecini anlatır mısın? Sarı-kırmızılı ekibe transferinde hangi faktörler etkili oldu?

2010 yılında Campeonato Brasileiro Série A'yı kazandıktan sonra Avrupa'da oynamak için Brezilya'dan ayrıldım. Bu yüzden oynadığım her yerde şampiyonluk için yarışmak her zaman bir hedefim ve kişisel amacım oldu. Bundan dolayı Bordeaux, Sevilla ve Galatasaray takımlarını seçtim. O zamanlar Galatasaray'da oynamak için davet aldığımda çok heyecanlanmıştım. Galatasaray gibi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük bir kulüpte oynayabilmek beni çok onurlandırdı. Galatasaray, çok büyük ve tutkulu bir taraftar kitlesine sahip, her zaman şampiyonluk için yarışan bir kulüptü. Ayrıca Türkiye Ligi’nin inanılmaz bir atmosferi vardı. Kulübün formasını giydiğimde tüm bunları deneyimleyebildim. O zaman verdiğim kararın doğru olduğunu bir kez daha anladım.

“MENAJERİM BARCELONA İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ AMA…”

Galatasaray'a transfer olmadan önce Barcelona'nın seni transfer etmek istediği yönünde haberler vardı. Barcelona’nın ilgisi oldu mu?

Evet, bu doğru ama o sırada Sevilla'nın benim pozisyonumda bir yedek oyuncusu yoktu ve takım Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyordu. Daha sonra Barcelona sağ bek pozisyonunu başka bir oyuncuyla güçlendirdi. Think Ball ajansından menajerim Marcelo Robalinho, kışın Barcelona ile yaklaşık üç kez görüştü ama anlaşma tamamlanamadı. Bir bakıma çok iyi oldu çünkü sezon sonunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştım.

“GÖRÜŞMELERİN SON AŞAMASINDA FENERBAHÇE TEKLİF YAPMAK İSTEDİ”

Bu arada Sevilla'da oynadığın dönem Türkiye medyasında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgisinden bahsedilmişti.

Daha önce bu takımların ilgisinden haberim yoktu. Galatasaray ile görüşmelerin son aşamasına geldiğimizde Fenerbahçe teklif yapmak istedi ama o anda ben zaten Galatasaray'da oynama ihtimalimden yüzde 100 memnun olduğumu söyledim. Doğru seçimi yaptım, birçok şampiyonluk yaşadım ve adımı kulübün tarihine yazdırabildim.

“IGOR TUDOR, HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

Galatasaray'daki ilk döneminde Hırvat teknik direktör Igor Tudor'la çalıştın. Igor Tudor, 34 karşılaşmada görev yaptıktan sonra takımdan gönderildi. O dönem takımdaki sorun sence neydi?

Igor Tudor, harika bir teknik direktördü. Herkes gibi onun da bir takımı yönetme şekli vardı. Onunla herhangi bir sorun yaşamadım. Ayrıca oyuncular ve teknik direktörler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir, bunun futbolda normal bir durum olduğuna inanıyorum. O dönemki teknik direktör değişikliği konusuna gelince… Bunun oyuncularla ilgili sorunlar nedeniyle değil, sonuçlar nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyorum.

“FATİH TERİM, TAKIMDA BİR ZAFER ATMOSFERİ YARATTI”

Igor Tudor’un ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Terim'in Süper Lig şampiyonluğuna etkisiyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Fatih Terim, Türk futbolunun gerçek bir efsanesidir. Aynı zamanda Galatasaray ve Türk futbolunda dev bir figürdür. Temsil ettiği şeylerden ve böyle bir insan olduğundan dolayı onunla çalışabilmek tarif edilemez bir onurdu. Fatih Hoca’nın futboluma etkisi ve katkısı çok büyüktü, bunda hiçbir şüphe yok. Her zaman çok iyi bir çalışma atmosferi oluşturdu. Aynı zamanda takımdaki herkese bulaşan kazanma zihniyeti yarattı. O, takımda bir zafer atmosferi de yarattı.

“BAŞAKŞEHİR’E ATTIĞIM GOLDEN SONRA TARAFTARLARIN KÜKREYİŞİNİ BUGÜN BİLE DUYABİLİYORUM”

Sağ ayaklı bir oyuncu olmana rağmen 2018 yılında 2-0 kazandığınız Başakşehir maçında sol ayağınla harika bir gol atmıştın. Galatasaray, bu maçın ardından 1. sıraya yükselmişti. O gol anında neler yaşadın?

İtiraf etmeliyim ki sol ayağımla gol attığım tarihi hatırlamıyorum, çok uzun zaman olmuştu. Ama Başakşehir'e karşı oynadığımız o maçı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü benim için, Galatasaray'daki yolculuğumda ve sezonumuz açısından çok önemliydi. O golü çok iyi hatırlıyorum, gerçekten de güzel bir goldü. Harika bir pas kombinasyonu vardı ve sahanın ortasına doğru ilerledim. Orta sahada topla birlikte hızla ilerledim ve boşluk bulduğumda sol ayağımla şut çektim, güzel bir gol olmuştu. Güzel bir pas sekansı vardı ve güzel bir gol oldu. Bu da ligde bize çok yardımcı oldu, unutulmazdı. O gün evimizde oynuyorduk ve taraftarların kükreyişini bugün bile duyabiliyorum.

“KORONAVİRÜS OLAYI OLMASAYDI O DÖNEM SÜPER LİG’DE DAHA İYİ BİR DURUMDA OLURDUK”

Galatasaray, 2020 yılındaki koronavirüs vakası öncesinde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Coronavirüs vakasının ardından Galatasaray, Süper Lig'i 6. sırada tamamladı. Eğer koronavirüs olayı olmasaydı o sezon Süper Lig şampiyonluğunu kazanır mıydınız?

Kazanacağımızı söyleyemem, bunu sadece Tanrı bilir. Bazı şeyleri tahmin edemem ama koronavirüs olayı olmasaydı Süper Lig’de daha iyi bir performans sergileyeceğimize kesinlikle inanıyorum. Takımımız çok iyi iş çıkarıyordu. Namağluptuk ve çok iyi bir seriye imza atıyorduk. Böyle durumlarda takım çok iyi performans gösterirken yaşanan bir duraklama, o anın momentumunu ve ruhunu bozduğu için zararlı olabiliyor.

“FENERBAHÇE MAÇINI KAZANINCA GALATASARAY CAMİASININ OMUZLARINDAN BİR YÜK KALDIRMIŞ GİBİYDİK”

2020 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçını 3-1 kazanmıştınız. 20 yıl aradan sonra gelen galibiyetle ilgili duygularını anlatır mısın?

Oyuncular, personel ve taraftarlar olmak üzere Galatasaray’daki herkes için tarihi bir maçtı. Uzun zamandır kazanamadığımız en büyük rakibimizin stadında tarihi bir zafer elde etmiştik. O maç için hepimizin çok iyi motive olduğunu hatırlıyorum. Aslında her maç için her rakibe karşı çok iyi motive olurduk ama o maçın hepimiz için özel bir yanı vardı. Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir derbinin her zaman farklı bir duygusu, tadı ve sıcaklığı vardır. Fenerbahçe derbileri özel ve eşsizdir. Maçı kazandığımızda muazzam bir sevinç duygusuna sahip olmuştuk. Sanki tüm Galatasaray camiasının omuzlarından bir yük kaldırmış gibiydik, o maç çok özeldi.

Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri olarak gösteriliyorsun. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?

Yaptığım işin takdir edilmesinden ve Galatasaray taraftarının bugüne kadar bana duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı çok mutlu ve onurluyum. Onlara bu saygı ve sevginin karşılıklı olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu kulübü savunabildiğim üç yıl çok özeldi. Her zaman hafızamda ve kalbimde kalacaklar. Birçok maç, sayısız hikâye, taraftarların heyecanı ve atmosfer... Galatasaray'a çok minnettarım ve herkese karşı büyük bir sevgi besliyorum. Ve her zaman da öyle kalacağım!

“TEKLİFLER GELDİ AMA TÜRKİYE’DE GALATASARAY’DAN BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAYAMAZDIM”

2020 yılında Galatasaray'dan ayrılıp Atletico-MG'ye transfer oldun. Ayrılık sürecinde neler yaşandı?

Galatasaray'dan o dönem sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Diğer Türk takımları da ilgi gösterdi. Teklifler menajerim Marcelo Robalinho'ya ulaştı ama o an Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynayamazdım. Bu yüzden ailemle birlikte ülkeme dönmeye karar verdim ve Atlético-MG'yi seçtim. Atlético-MG, çok sayıda taraftarı ve geleneği olan büyük bir kulüptü. Ayrıca Sevilla'da birlikte çalıştığım Jorge Sampaoli, o sırada Atlético-MG’nin teknik direktörüydü.

“OKAN BURUK, MÜKEMMEL BİR TEKNİK DİREKTÖR. BİRÇOK ZAFERE VE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAKTIR”

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig’deki 3. şampiyonluğu için mücadele veriyor. Oynattığı futbolla dikkat çeken Okan Buruk'a "Yeni Fatih Terim" diyebilir miyiz?

Herkesin kendi hikayesi olduğuna ve kıyaslama yapılmaksızın bu hikâyeye değer verilmesi gerektiğine inanıyorum. Her birimizin niteliklerini her zaman övmeliyiz. Okan Buruk, harika bir teknik direktör olduğunu kanıtladı. O, çok nitelikli ve umarım Süper Lig'i yeniden kazanır. Okan Hoca, Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde onun takımı karşısında oynamak çok zordu. Kendisi mükemmel bir teknik direktör ve umarım Galatasaray'da birçok zafere ve şampiyonluğa ulaşır.

“BU SEZON GALATASARAY’IN ÇOK KALİTELİ BİR KADROSU VAR”

Galatasaray'ın bu sezon kadrosunda Carlos Vinícius, Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele gibi oyuncular yer alıyor. Galatasaray'ın şu anki kadrosuyla senin dönemindeki kadroyu karşılaştırabilir misin?

Karşılaştırma yapmaktan hoşlanmıyorum, tüm profesyonel meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Ancak şunu temin edebilirim ki bu sezonki kadromuz çok kaliteli, bahsettiğiniz oyuncular gibi yüksek kalitede oyunculara sahip mükemmel bir kadro var. Benim Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca sahip olduğumuz kadro da harika oyuncularla doluydu. Takım her pozisyonda mükemmel kalitede oyuncularla çok sayıda teknik ve taktik seçeneğe sahipti. Galatasaray, her zaman büyük oyuncularla doludur; kulübün büyüklüğü, tarihi ve geleneği de bunu hak ediyor.

“MAURO ICARDI’YE ASİST YAPMAK BENİM İÇİN BİR ONUR OLURDU”

Galatasaray'da Gomis, Diagne ve Falcao gibi forvetlerle oynadın. Icardi ile oynamak ve ona da asist yapmak senin için nasıl olurdu?

Mauro Icardi, harika bir forvet. Teknik ve taktik kalitesi yüksek, çok zeki ve nasıl gol atacağını çok iyi bilen bir oyuncu. Onunla oynamak ve gol atması için asist yapmak benim için bir onur olurdu. Galatasaray'da harika oyuncularla oynadım, harika bir takım kurduk. Icardi'nin Galatasaray adına rakamları ve istatistikleri etkileyici; Süper Lig'in gol kralı olması tesadüf değil.

“GALATASARAY, HALA ÖNDE VE SÜPER LİG’İ KAZANMAK ONLARA BAĞLI”

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son hafta belli olacak şampiyonluk yarışı hakkında ne düşünüyorsun?

Galatasaray, maalesef Fenerbahçe maçını kazanamadı ama hala öndeler ve Süper Lig'i kazanmak onlara bağlı. Umarım bu gerçekleşir ve pazar günü şampiyonluk garantilenir. Dört gözle bekliyorum!

“GALATASARAYLI TARAFTARLARIN, BULAŞICI VE BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFERİ VARDI”

Son olarak Galatasaray taraftarı ve RAMS Park’taki atmosfer hakkında neler söylemek istersin?

Türkiye'deki taraftarlar ve maçların atmosferi hakkında söylenenlerin tamamı doğru. Türkiye'de Galatasaray için ilk maçıma çıktığımda bundan emin oldum. Taraftarlar, etkileyici olmanın yanı sıra kulübe çok bağlıydı. İnsanlar, ülkenin her yerinde; sokaklarda ve restoranlarda futbolu soluyordu. Taraftarların tutkusu bulaşıcıydı ve dünyadaki diğer stadyumlarda pek görülmeyen bir atmosfer vardı. Aynı zamanda büyüleyiciydi. Galatasaray formasını giydiğim, kulüp adına dört şampiyonluk kazandığım ve bu büyük kulübün tarihine adımı yazdırabildiğim için çok mutluyum.