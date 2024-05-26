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Fenerbahçe İsmail Kartal'dan şampiyonluk çıkışı: Herkes gördü

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçe İsmail Kartaldan şampiyonluk çıkışı: Herkes gördü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 18:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u konuk ettikleri maçın öncesinde açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'a ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal değerlendirmeler yaptı.

Trabzon'da ve Rams Park'ta yaşanan değinen İsmail Kartal, "Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı herkes gördü. Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz." dedi.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

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