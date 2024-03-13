Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise arasında 35 milyon TL'lik rövanş

Haberin Devamı

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sergilediği performansla hem Türkiye’ye hem de kulübe kazandırdı. Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11’inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu performansın kulübe ekonomik getirisine bakıldığında ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin Euro kazandı. Temsilcimiz yarın turu geçerse kasasına 1 milyon Euro daha koyacak ve toplam kazancı 8 milyon 601 bin Euro (Yaklaşık 301 milyon TL) olacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon Euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon Euro, 2. olursa 3 milyon Euro kazanacak.

UEFA ÜLKE SIRALAMASINA 4.500 PUANLIK KATKI VERDi

Kanarya ayrıca UEFA Konferans Ligi’nde ortaya koyduğu başarılı grafikle de şu ana kadar ülke puanına 4.500 puanlık katkı sağladı. Son olarak Belçika’da alınan Union Saint Gilloise galibiyetiyle birlikte Türkiye puanını 38.100’e çıkarırken, 9. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Haberin Devamı

iŞTE F.BAHÇE’NiN BU SEZONKi KONFERANS LiGi KAZANCI

2. ön eleme turu 100 bin Euro

3. ön eleme turu 100 bin Euro

Play-off turu 100 bin Euro

Gruplara katılım 2 milyon 940 bin Euro

Grupta 4 galibiyet 2 milyon 132 bin Euro

Katsayı puanı 979 bin Euro

Grup liderliği 650 bin Euro

Son 16 turu katılım 600 bin Euro

TOPLAM 7 MiLYON 601 BiN EURO