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Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise arasında 35 milyon TL'lik rövanş

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#Fenerbahçe#Union Saint Gilloise#Konferans Ligi
Fenerbahçe ile Union Saint Gilloise arasında 35 milyon TLlik rövanş
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:00

Konferans Ligi’nde şu ana kadar 7.6 milyon Euro kazanan F.Bahçe yarın turu geçerse kasasına 1 milyon Euro daha koyacak. Turun kapısını aralayan sarı lacivertliler adını son 8’e yazdırırsa toplam kazancını 8.6 milyon Euro’ya çıkaracak. Yarı finalde 2 milyon, şampiyonlukta 5 milyon Euro daha alacak.

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Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sergilediği performansla hem Türkiye’ye hem de kulübe kazandırdı. Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11’inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu performansın kulübe ekonomik getirisine bakıldığında ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin Euro kazandı. Temsilcimiz yarın turu geçerse kasasına 1 milyon Euro daha koyacak ve toplam kazancı 8 milyon 601 bin Euro (Yaklaşık 301 milyon TL) olacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon Euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon Euro, 2. olursa 3 milyon Euro kazanacak.

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UEFA ÜLKE SIRALAMASINA 4.500 PUANLIK KATKI VERDi

Kanarya ayrıca UEFA Konferans Ligi’nde ortaya koyduğu başarılı grafikle de şu ana kadar ülke puanına 4.500 puanlık katkı sağladı. Son olarak Belçika’da alınan Union Saint Gilloise galibiyetiyle birlikte Türkiye puanını 38.100’e çıkarırken, 9. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

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iŞTE F.BAHÇE’NiN BU SEZONKi KONFERANS LiGi KAZANCI

2. ön eleme turu 100 bin Euro
3. ön eleme turu 100 bin Euro
Play-off turu 100 bin Euro
Gruplara katılım 2 milyon 940 bin Euro
Grupta 4 galibiyet 2 milyon 132 bin Euro
Katsayı puanı 979 bin Euro
Grup liderliği 650 bin Euro
Son 16 turu katılım 600 bin Euro
TOPLAM 7 MiLYON 601 BiN EURO

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#Fenerbahçe#Union Saint Gilloise#Konferans Ligi

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