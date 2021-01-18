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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 21:53 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik sürdü! Yayınlanmadı...

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Fenerbahçe ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik devam ediyor. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin maç önü ve sonrasındaki röportajlarını yayınlamadı.

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  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçından öne çıkan fotoğraflar
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Fenerbahçe, Süper Lig'de ağırladığı Ankaragücü'nü 3 golle mağlup ederken yayıncı kuruşla arasındaki gerginlik sürdü.

Sarı lacivertli futbolcular, maç önü ve sonrasındaki röportajlara "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılı tişörtlerle çıkarken yayıncı kuruluş bu röportajları yayınlamadı.

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Kulüpten yapılan açıklamada "Maç önü ve maç sonu röportajlarımız yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmamıştır. Biz katılım gösterdik." ifadelerini yer verildi.

"SIKINTIMIZ DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşla yaşadıkları soruna değindi.

Yayıncı kuruluşla sıkıntılarının devam ettiğini belirten Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntımız devam ediyor. Röportajlarda ne oldu bilmiyorum ama sanırım giyilen tişörtü beğenmedikleri için röportajlar yayınlanmadı. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz." dedi.

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