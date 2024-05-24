Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Stefano Pioli, Milan'dan ayrıldı! Resmen açıklandı...

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Bu sezon zirvenin gerisinde kalan Milan, dikkat çeken bir ayrılık kararı aldı.

İtalyan ekibi Milan, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ligde oynanacak son hafta maçının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Milan, Fenerbahçe ile adı anılan Stefano Pioli'ye teşekkür ederek veda mesajı yayımladı.

'FENERBAHÇE, PIOLI İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Ali Koç'un talimatıyla Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan teknik adamın şartlarını sorduğu öne sürülmüştü.

1.90 PUAN ORTALAMASI YAKALDI

Pioli, Milan'ın teknik direktörü olarak 238 resmi maça çıkmış ve 1.90'lık puan ortalaması yakalamıştı. Bu sezon İtalyan devi, bitime 1 hafta kala topladığı 74 puanla Serie A'yı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

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Pioli, 2019'da başına geçtiği Milan ile 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.