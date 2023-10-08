Fenerbahçe için tarihi akşam! Gözler rekorda

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Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst üste maçlarını kazanma başarısı gösteren Sarı-Lacivertli ekip, 2009-2010 yılındaki rekoru egale etmek için Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Kanarya'da tek hedef kazanmak ve rekoru egale etmek.

Fenerbahçe’de hazırlıklar tamam!

Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışması şeklinde geçti. Futbolcular, idmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

İkili rekabette Kanarya farkı

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Lacivertliler, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Mavi-Beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 102 gol atarken, Kasımpaşa da 37 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda 6-0, evinde ise 5-1’lik skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

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Dzeko 11'e dönüyor

Fenerbahçe’nin bu sezon skor yükünü üstlenen futbolcularının başında gelen kaptan Edin Dzeko, bir maçlık aranın ardından forma özlemine Kasımpaşa maçı ile son verecek. Tecrübeli futbolcu, UEFA Konferans Ligi’nde geçtiğimiz perşembe günü Slovakya’da oynanan Spartak Trnava maçının geniş kadrosunda yer almış, ancak süre almamıştı. 7 Süper Lig maçında 5 gol, 3 asist, 4 UEFA Konferans Ligi ön eleme ve play - off maçlarında ise 2 gol 3 asistle oynayan kaptana, İsmail Kartal grupta oynanan 2 maçta ise şans vermedi. Futbolcusunu Süper Lig golcüsü olarak kullanan Kartal’ın, Bosnalı oyuncuyu Kasımpaşa maçında takımının lideri olarak ilk 11’de sahaya sürmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Gözünü rekora dikti!

Bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde 8, Süper Lig’de ise 7 olmak üzere resmi maçlarda peş peşe 15 galibiyete imza atan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacağı zorlu maçı da kazanıp seriyi 16’ya taşımak istiyor.

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Fanatik'in haberine göre; Süper Lig’de ilk 8 maçtan galip ayrılma başarısını 2009- 2010 sezonunda yakalayan Fenerbahçe, bugün kazanması durumunda rekoru egale edecek. Rizespor maçında ilk 11’de oynatmadığı 9 yeni oyuncuyu Spartak Trnava ile oynanan H Grubu ikinci maçında sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal’ın Kasımpaşa maçında da rotasyonu sürdürmesi ve Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan ideal kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor.

Trnava attığı iki gol sonrası ağrı hissettiği için oyundan çıkan ve tedavisine başlanan King’in dışında tedavileri süren Cengiz Ünder ve Emre Mor yok.