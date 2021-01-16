Fenerbahçe için son iddia Kamaldeen Sulemana

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, kupada da yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında olduğu gibi ocak ayı transfer döneminde de hareketli saatler geçiriyor.

OSAYI-SAMUEL VE SZALAI TAMAM

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Bright Osayi-Samuel'i önümüzdeki sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurmuştu. Macar futbolcu Attila Szalai'de de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler sürprizi isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

KAMALDEEN SULEMANA İDDİASI

Sol açık transferinde Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'ya odaklanan Fenerbahçe için Danimarka'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Nordsjaelland formasını giyen Kamaldeen Sulemana ile ilgilendiği öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin bu transfer için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı, Nordsjaelland'ın ise 10 milyon euro istediği belirtildi. Sulemana 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Bu arada Alman basını da Bayer Leverkusen'in genç futbolcuya ilgisinin olduğunu yazdı. (Fotomaç)

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