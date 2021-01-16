Fenerbahçe için son iddia Kamaldeen Sulemana
Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler'in son olarak Nordsjaelland forması giyen Kamaldeen Sulemana ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde Fenerbahçe'nin transferdeki rakibinin ise Bayer Leverkusen olduğu yazıldı.
Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, kupada da yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında olduğu gibi ocak ayı transfer döneminde de hareketli saatler geçiriyor.
OSAYI-SAMUEL VE SZALAI TAMAM
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Bright Osayi-Samuel'i önümüzdeki sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurmuştu. Macar futbolcu Attila Szalai'de de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler sürprizi isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.
KAMALDEEN SULEMANA İDDİASI
Sol açık transferinde Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'ya odaklanan Fenerbahçe için Danimarka'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Nordsjaelland formasını giyen Kamaldeen Sulemana ile ilgilendiği öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin bu transfer için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı, Nordsjaelland'ın ise 10 milyon euro istediği belirtildi. Sulemana 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Bu arada Alman basını da Bayer Leverkusen'in genç futbolcuya ilgisinin olduğunu yazdı. (Fotomaç)
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