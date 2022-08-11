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Fenerbahçe için Michy Batshuayi iddiası! Golcü transferi...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi
Fenerbahçe için Michy Batshuayi iddiası Golcü transferi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 19:48

Fenerbahçe'nin, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi transferinde mutlu sona yaklaştığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda çalışmalar devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile anlaştığı ileri sürüldü.

Bonservisi Chelsea'de bulunan oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği ve sarı lacivertli ekibin kurmaylarının bu transfere onay verdiği kaydedildi.

2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.

Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi

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