Canlı anlatım: Slovacko-Fenerbahçe maçı

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor.

SLOVACKO 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

SLOVACKO: Nguyen, Doski, Kadlec, Simko, Tomic, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka

Yedekler: Frystak, Borek, Vecheta, Kohut, Brandner, Polasek, Kozak, Kalabiska, Reinberk, Juroska, Merdovic, Sinyavskiy

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Luan Peres, Lemos, Osayi-Samuel, Rossi, Crespo, İsmail, Arda Güler, Bruma, Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Joshua King, Lincoıln Henrique, Zajc, Novak, Burak Kapacak, Emre Mor

SLOVACKO-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde bulunan Mestsky Stadyumu'nda saat 20:00'da başladı.

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Mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalıyor.

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranından canlı izlenebilir.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Slovacko maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

LINCOLN HENRIQUE DAMGASI

Sarı-lacivertli ekibin evinde oynadığı turun ilk maçına Lincoln Henrique damgasını vurmuştu. Mücadelenin 17'nci dakikasında Emre Mor'un kaydettiği golün asistini yapan Lincoln Henrique, gol perdesinin aralanmasını sağladı. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 81'inci dakikasında bir kez daha fileleri sarsan Lincoln, 2 gol 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu.

JESUS'UN 2 SARI KARTI BULUNUYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko ile oynanacak rövanş maçı öncesinde 2 sarı kartı bulunuyor. Tecrübeli teknik adam Dinamo Kiev ile oynanan maçtan sonra Kadıköy'deki Slovacko karşılaşmasında da sarı kart görmüştü.

SLOVACKO'DA HOFMANN GÖREV ALAMAYACAK

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Çekya ekibi Slovacko'da ise Stanislav Hofmann görev alamayacak. Turun ilk maçında 48'inci dakikadaki bir pozisyonda elle müdahalede bulunan Hofmann, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kalmıştı. Çek futbolcu, turun ikinci maçında forma giyemiyor.