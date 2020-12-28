Fenerbahçe için Audi Cup iddiası! İspanya'dan yapılan şaka ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için İspanya'dan gelen iddia ortalığı karıştırdı. Sarı lacivertli ekibin, Almanya'da yapılacak olan Audi Cup hazırlık turnuvasında Bayern Münih, Real Madrid ve UD Melilla takımları ile mücadele edeceği iddia edildi.

Ardından işin gerçeği ortaya çıktı... İspanya'da bugünün 'Şaka günü' olmasından dolayı Melilla, turnuva haberini bu şekilde paylaştı ve Fenerbahçelileri şaşırttı.

Haberin sosyal medyada hemen yayılmasının ardından 'fake' olduğu belirlendi.

GEÇEN SEZON DA KATILMIŞTI

Fenerbahçe, geçen sene de Audi Cup'a katılmış, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele etmişti. Sarı lacivertliler, turnuvayı 4. olarak kapatmıştı.

Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Audi Cup, 2009'dan beri düzenleniyor.

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