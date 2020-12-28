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GeriFutbol Fenerbahçe için Audi Cup iddiası! İspanya'dan yapılan şaka ortalığı karıştırdı
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Haber Giriş: 28.12.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe için Audi Cup iddiası! İspanya'dan yapılan şaka ortalığı karıştırdı

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Fenerbahçe için Audi Cup iddiası! İspanya'dan yapılan şaka ortalığı karıştırdı
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Fenerbahçe'nin önce 2021'de düzenlenecek Audi Cup'da yer alacağı açıklandı, ardından bu olayın bir şaka olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe için İspanya'dan gelen iddia ortalığı karıştırdı. Sarı lacivertli ekibin, Almanya'da yapılacak olan Audi Cup hazırlık turnuvasında Bayern Münih, Real Madrid ve UD Melilla takımları ile mücadele edeceği iddia edildi.

Ardından işin gerçeği ortaya çıktı... İspanya'da bugünün 'Şaka günü' olmasından dolayı Melilla, turnuva haberini bu şekilde paylaştı ve Fenerbahçelileri şaşırttı. 

Haberin sosyal medyada hemen yayılmasının ardından 'fake' olduğu belirlendi.

GEÇEN SEZON DA KATILMIŞTI

Fenerbahçe, geçen sene de Audi Cup'a katılmış, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele etmişti. Sarı lacivertliler, turnuvayı 4. olarak kapatmıştı.

Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Audi Cup, 2009'dan beri düzenleniyor.

Fenerbahçe için Audi Cup iddiası İspanyadan yapılan şaka ortalığı karıştırdı

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