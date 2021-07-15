Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe Csikszereda maçı hangi kanalda saat kaçta?
Fenerbahçe hazırlık maçı ile sezon öncesi ilk mücadelesine çıkıyor. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk mücadelesine çıkacağı Fenerbahçe Csikszereda maçı, yeni transferlerin ve takım içi koordinasyonun da gözleneceği mücadele olacak. Peki, Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Csikszereda maçı Sarı Lacivertli takımın 2021/2022 sezonu öncesinde çıkacağı ilk hazırlık mücadelesi olacak. Geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen Vitor Pereira için de takımın son durumunu görmesine olanak tanıyacak karşılaşma, taraftarların da odağında yer alacak. Peki, Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylar
FENERBAHÇE CSİKSZEREDA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Mücadelenin Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Ayrıca sarı lacivertlilerin bu ilk hazırlık maçını Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.