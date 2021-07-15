Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sıradışı yöntem! O görüntü dikkat çekti

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bir kez daha yollarını birleştiren sarı lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Topuk Yaylası Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Romanya 2. Lig ekibi Csikszered ile karşı karşıya gelirken Portekizli teknik adamın görüntüsü dikkat çekti.

Maçı saha kenarında takip etmek yerine, yüksek bir platformdan izlemeyi tercih eden Vitor Pereira, maç boyunca oyuncularını buradan izledi.

SIK SIK NOT ALDI

Mücadele boyunca platformdan inmeyen Pereira'nın, oyunu ve oyuncularını daha hakim bir açıdan izleyebilmek için gözlem kulesinden takip ettiği öğrenildi.

Gözlem kulesinden karşılaşmayı tek başına takip eden 52 yaşındaki teknik adamın sık sık notlar aldığı görüldü.

PEREİRA 3-4-3 TERCİH ETTİ

İlk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, her iki devrede iki farklı takımı da bu sistemle sahaya sürdü.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki ilk hazırlık maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki karşılaşma sırasında takımı tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, maçın sonuna kadar buradan ayrılmadı.

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi, yaylaya giden yolda yoğun trafik oluşturdu.

Öte yandan taraftarlar, sahaya daha yakın bir yerden karşılaşmayı izlemek için yönetime çağrıda bulundu.