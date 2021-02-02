Fenerbahçe, Hatay'da öldü öldü dirildi...

Hatay'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısına rakibine nazaran daha etkili başlayan sarı lacivertliler, devre arasına 1-0 öne girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Hatayspor, Fenerbahçe kalesini adeta abluka altına alırken genç file bekçisi Altay Bayındır'ı geçemedi.

HATAY ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Fenerbahçe kalesinde 36 kez topla buluşan Hatayspor, sarı lacivertli takıma bu alanda büyük üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise Hatayaspor ceza sahası içinde 19 kez topla buluşurken bulduğu 2 golle galip gelmesini bildi.

EN AZ TOPA SAHİP OLDUĞU MAÇ

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında bu sezon topa en az sahip olduğu (%36.3), en az isabetli pas yaptığı (195) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%69.4) deplasman maçını oynadı.