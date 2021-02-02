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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 18:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Hatay'da öldü öldü dirildi...

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Fenerbahçe, Hatay'da öldü öldü dirildi...
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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor'u mağlup edip liderliğini sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısında adeta ölüp ölüp dirildi.

Hatay'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısına rakibine nazaran daha etkili başlayan sarı lacivertliler, devre arasına 1-0 öne girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Hatayspor, Fenerbahçe kalesini adeta abluka altına alırken genç file bekçisi Altay Bayındır'ı geçemedi.

HATAY ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Fenerbahçe kalesinde 36 kez topla buluşan Hatayspor, sarı lacivertli takıma bu alanda büyük üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise Hatayaspor ceza sahası içinde 19 kez topla buluşurken bulduğu 2 golle galip gelmesini bildi.

EN AZ TOPA SAHİP OLDUĞU MAÇ 

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında bu sezon topa en az sahip olduğu (%36.3), en az isabetli pas yaptığı (195) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%69.4) deplasman maçını oynadı.

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