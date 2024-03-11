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Fenerbahçe, Galatasaray'a Dursun Özbek ve Okan Buruk'un açıklamalarıyla yanıt verdi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçe, Galatasaraya Dursun Özbek ve Okan Burukun açıklamalarıyla yanıt verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 18:17

Fenerbahçe, Galatasaray'ın dün oynanan Pendikspor maçına ilişkin olarak yaptığı açıklamaya Okan Buruk ve Dursun Özbek'in sözleriyle yanıt verdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'dan hakem kararlarına ilişkin bir açıklama yayımlandı. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın maçın hakemi Kadir Sağlam'la olan diyaloglarına yer verilirken federasyona nasıl bir ceza verileceğine yönelik soru soruldu.

Galatasaray'ın açıklamasına jet hızıyla yanıt veren Fenerbahçe, Okan Buruk ve Dursun Özbek'in sözleri üzerinden cevap verdi. 

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Fenerbahçe-Pendikspor maçı hakkında açıklama Mert Hakan sözleri: Bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektirGalatasaray'dan Fenerbahçe-Pendikspor maçı hakkında açıklama! Mert Hakan sözleri: Bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?Haberi görüntüle

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

PARADOKS: “Görünüşte” doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK:

3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”

14 Aralık 2023:

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Soru: "TFF'den memnun musunuz?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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