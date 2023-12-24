Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilki yaşayacak!

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de kapalı gişe oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımın da son durumu merak edilirken, müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, bir ilki yaşayacak.

İKİNCİ DERBİSİ DE FENERBAHÇE'YE DENK GELDİ





Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alan Kardeşler, ikinci derbisinde yine bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

İLK KEZ F.BAHÇE - G.SARAY DERBİSİNDE





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Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi, bugün saat 19.00'da başlayacak.