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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilki yaşayacak!

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#Fenerbahçe-Galatasaray#Derbi#Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 09:15

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray arasındaki derbi, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kardeşler, bu müsabakayla birlikte kariyerinde bir ilki yaşayacak.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de kapalı gişe oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımın da son durumu merak edilirken, müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, bir ilki yaşayacak.

İKİNCİ DERBİSİ DE FENERBAHÇE'YE DENK GELDİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilki yaşayacak

Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alan Kardeşler, ikinci derbisinde yine bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

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İLK KEZ F.BAHÇE - G.SARAY DERBİSİNDE

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilki yaşayacak

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Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilki yaşayacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi, bugün saat 19.00'da başlayacak.

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#Fenerbahçe-Galatasaray#Derbi#Arda Kardeşler

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